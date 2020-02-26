Кабмін передбачив компенсації органам ОТГ, що приймають документи для субсидій

Кабінет міністрів передбачив компенсації виконавчим органам об’єднаних територіальних громад, які надають послуги з приймання документів для призначення соціальних допомог, пільг, субсидій, компенсацій, грошового забезпечення, послуг окремим категоріям населення тощо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики.

Так, 26 лютого 2020 року Кабмін схвалив постанову "Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для компенсації частини витрат на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення".

"У законі про державний бюджет України на 2020 рік було вперше визначено бюджетну програму для компенсації частини витрат на здійснення заходів з реалізації державних програм соціального захисту населення, на яку ми передбачили 150 млн грн. Мінсоцполітики є їх головним розпорядником. Урядом сьогодні затверджено механізм використання цих бюджетних коштів", - розповіла глава міністерства Юлія Соколовська.

Вказано, що право на отримання грошової компенсації мають виконавчі органи об’єднаних територіальних громад, які надають послуги з приймання документів для призначення соціальних допомог, пільг, субсидій, компенсацій, грошового забезпечення, послуг окремим категоріям населення тощо, та здійснюють їх передачу структурним підрозділам з питань соціального захисту населення в електронній формі за допомогою програмного комплексу "Інтегрована інформаційна система "Соціальна громада".

Нагадаємо, раніше у Мінсоцполітики заявили, що механізм субсидій передбачає компенсацію витрат громадянам на оплату житлово-комунальних послуг і розрахований на те, щоб застосовувати гнучкий індивідуальний підхід для розрахунку субсидій.

Як писало РБК-Україна раніше, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у грудні 2019 року одержували 3283,6 тис. домогосподарств.