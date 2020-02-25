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У Мінсоцполітики назвали фактори впливу на розмір субсидії

Новини » Економіка     25.02.2020 - 16:05
У Мінсоцполітики назвали фактори впливу на розмір субсидії
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

На розмір субсидії впливають як умови проживання, так доходи членів домогосподарства

Механізм субсидій передбачає компенсацію витрат громадянам на оплату житлово-комунальних послу і розрахований на те, щоб застосовувати гнучкий індивідуальний підхід для розрахунку субсидій. Про це заявив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, повідомляє прес-служба міністерства.

Як зазначив заступник міністра, рахунок за житлово-комунальні послуги - річ індивідуальна.

"Ми можемо говорити про середні показники, але не треба забувати про те, що рахунок складається з двох величин, а саме: з тарифу за послугу та кількість спожитої послуги. Звичайно і на розмір субсидії (компенсації) впливає декілька факторів, таких як:

- умови проживання людини (параметри тих послуг які людина використовує);

- ціна і тариф, яка встановлена відповідним органом для конкретного виду послуги;

- доходи членів домогосподарства".

За його словами, індивідуальний підхід базується на тому, що кожне домогосподарство має визначений індивідуальний відсоток платежу, який сплачується відповідно до доходів. "А також полягає ще й в тому, що громадян має можливість у будь-який час вибрати форму отримання виплат (готівкову, безготівкову). Так на сьогодні 95% отримувачів субсидій отримують їх в готівковій формі", - сказав він.

Зазначимо, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у грудні 2019 року отримували 3283,6 тис. домогосподарств.

За даними Держстату, середній розмір платіжки за комуналку зріс за грудень на 8%. Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку в грудні 2019 року склали 2212,0 грн, що на 8% більше, ніж у листопаді (2044,7 грн).

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