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Кабмін пропонує ВР внести зміни щодо порядку скликання з’їзду суддів України

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Уряд пропонує внести зміни до статті 130 закону "Про судоустрій і статус суддів"

Кабінет міністрів України у четвер, 24 жовтня, зареєстрував у Верховній раді законопроект №2309 "Про внесення зміни до статті 130 закону "Про судоустрій і статус суддів". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформацію на сайті ВР.

Зазначимо, стаття 130 відповідного закону визначає порядок скликання з’їзду суддів України.

Наразі текст проекту відсутній на сайті Ради. Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, у Раді заблокували підписання законопроекту №1008 - судової реформи авторства президента Володимира Зеленського, у ВР зареєстрували проекти постанов №1008-П1 і №1008-П2 про скасування голосування за даний закон.

До розгляду цих постанов підписання закону заблоковане для спікера Ради Дмитра Разумкова і відповідно для президента.

Як писало РБК-Україна раніше, 16 жовтня нардепи проголосували за судову реформу президента Володимира Зеленського в другому читанні. Відзначимо, прийняття документа в сесійній залі зустріли криками "Ганьба".

Так, у Раді Європи висловили стурбованість у зв'язку з прийняттям українським парламентом у першому читанні судової реформи Зеленського. Крім того, Верховний суд просив відкласти прийняття закону президента України Зеленського про судову реформу.

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