Кабмін пропонує спростити отримання послуг при народженні дитини

Законопроектом пропонується запровадити новий механізм отримання таких послуг

Кабинет министров Украины одобрил изменения в законодательные акты для создания благоприятных условий для получения услуг, связанных с рождением ребенка. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Законопроект предлагает обеспечить одновременное предоставление услуг по государственной регистрации новорожденных, регистрации места проживания, назначению помощи при рождении ребенка, регистрации в электронной системе здравоохранения, регистрации в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков, выдаче удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи. Эти услуги будут предоставляться по желанию родителей.

Предложенный механизм предоставления таких услуг позволит минимизировать количество документов и процедурных действий, которые требуются для их получения и значительно снизит административную нагрузку.

Фото: законопроект Кабмина

Напомним, в Украине внедрят электронную услугу е-малыш. Ожидается, что семьи с этой услугой смогут оформить документы на ребенка, пособие, другие документы в режиме онлайн.