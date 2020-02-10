Кабмін пропонує Раді ухвалити зміни до Митного кодексу

Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради законопроект №3038 "Про внесення зміни до статті 452 Митного кодексу України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті парламенту.

Документ був зареєстрований у ВР 7 лютого. Останній етап проходження проекту - переданий на розгляд керівництву.

Наразі текст закону відсутній на сайті Ради.

Зазначимо, що стаття 452 стосується використання інформації, що надається органам доходів і зборів.

Так, нинішньою редакцією кодексу передбачається, що інформація щодо обсягів експорту та імпорту конкретних видів товарів надається центральним органам виконавчої влади за їх вмотивованим запитом (одноразово) або на підставі міжвідомчих угод про інформаційний обмін (регулярно).

При цьому інформація щодо експортно-імпортних операцій конкретних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності може надаватися лише органам досудового розслідування у зв’язку із здійсненням ними кримінального провадження, а також за письмовими вмотивованими запитами - державному уповноваженому Антимонопольного комітету та голові територіального відділення АМКУ у зв’язку з розслідуванням ними антиконкурентних узгоджених дій.

Також передбачено, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, надає у випадках та в порядку, встановлених законом, іншим органам, уповноваженим відповідно до закону на здійснення валютного контролю, інформацію, необхідну для здійснення такого контролю.

Нагадаємо, у листопаді закон № 202-IX "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України" був опублікований у виданні "Голос України".

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді внести зміни до Митного та Податкового кодексів у зв'язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції".