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Кабмін пропонує прирівняти е-квиток на транспорті до паперового

Автор: Юлія Струк

Електронний квиток на автомобільному та міському електричному транспорті можуть прирівняти до паперового. Кабінет міністрів ухвалив відповідний законопроект на сьогоднішньому засіданні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Кабміну.

Документ затверджує форму, реквізити та відомості, що має містити е-квиток. Це створить умови для належного функціонування автоматизованої системи оплати проїзду та дасть можливість використовувати е-квиток у громадському транспорті в кожному місті.

Закон направлять на розгляд до парламенту.

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