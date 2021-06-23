Уряд пропонує змінити норму 1969 року та запровадити на транспорті електронний квиток

Кабінет міністрів планує схвалити та направити до Верховної ради законопроект щодо введення в Україні електронного квитка . Квиток буде діяти на автомобільному та міському електричному транспорті.

Законопроектом передбачається внести зміну до частини другої статті 910 Цивільного кодексу України з метою визначення електронного квитка, на ряду з паперовим квитком, підставою для укладення договору перевезення пасажира та багажу.

Згідно з документом, "електронний квиток - електронний проїзний документ, інформація в якому зафіксована… у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити та відомості, який після реєстрації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду дає право пасажиру на одержання послуг з перевезення пасажира та багажу".

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, в Україні діє норма 1969 року щодо форми, квитків та інших проїзних документів, порядок продажу і користування ними.

Поряд з цим, з розвитком технологій, на заміну паперовому квитку, який все ще залишається в обігу, все активніше приходить електронний квиток. При цьому електронний квиток, будучи електронним документом, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних не має та не може мати встановленої форми, а сама інформація може бути лише візуалізованою, зазначають автори законопроекту.

"Описана проблема потребує свого вирішення шляхом внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті", - йдеться в документі.