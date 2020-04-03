Кабмін підвищив прогноз інфляції на 2020 рік майже до 12%

Кабінет міністрів України оприлюднив оновлений макроекономічний прогноз, у якому підвищив прогноз інфляції в 2020 році з затверджених раніше 5,6% до 11,6%. Відповідна постанова уряду №253 опубліковано на урядовому порталі.

Оновлений макропрогноз говорить, що рівень безробіття складе 9,4%, середньомісячна заробітна плата працівників (брутто) - 10,7 тис. Грн, а номінальна зарплата з урахуванням інфляції знизиться на 4,5% в порівнянні з торішнім показником.

Нагадаємо, уряд на засіданні 29 березня схвалив оновлений макроекономічний прогноз. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзначав, що зростання інфляції складе 2,9% (з 5,6% до 8,7%), а середньомісячна зарплата - 11 тисяч гривень.

Як писало РБК-Україна, Кабмін переглянув бюджет-2020 року, щоб виділити додаткові кошти на боротьбу з коронавірусів. На даний момент з-за поширення вірусу по всій країні оголошено надзвичайну ситуацію і введений карантин до 24 квітня. Однак в ході позачергового засідання Верховна рада відмовилася схвалити оновлений бюджет і направила закон Кабміну на доопрацювання в профільний комітет.