Кабмін підвищує норму виплати дивідендів для держкомпаній

Норму відрахувань на поточний рік підвищили з 75% до 90%
Кабінет міністрів України підняв з 75% до 90% частку прибутку, яку мають перераховувати до бюджету державні унітарні підприємства та їх об'єднання. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.
Прийнятою постановою частину чистого прибутку, яку мають перераховувати держпідприємства до бюджету, з 1 січня 2019 року підвищено до 90%. Передбачається, що цього року сума таких відрахувань складе близько 15,4 млрд гривень.
Крім того, скасовано пільги щодо сплати до бюджету частини чистого прибутку та дивідендів для наступних суб'єктів:
Рішення прийнято з дорученням доопрацювати з секретаріатом Кабінету міністрів і оформити відповідно до регламентних вимог і результатів обговорень. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підкреслив, що підвищення норми продиктовано законом про держбюджет на 2019 рік, але також визначено механізм, який дозволить через бізнес-планування знижувати відрахування для конкретних підприємств, щоб вони могли втілювати свої інвестиційні програми.
Фото: постанова Кабміну
Зазначимо, на підвищення нормативу до рівня 90% наполягає Мінфін, аргументуючи це необхідністю компенсувати недонадходження до загального фонду держбюджету.
Нагадаємо, минулого року Кабмін знизив до 40% норму відрахування чистого прибутку для аеропорту "Бориспіль".