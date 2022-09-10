Кабмін повторно наклав санкції на Януковича і екс-голову Міноборони

Кабінет Міністрів повторно наклав санкції на екс-президента України Віктора Януковича, колишнього голову Міноборони Павла Лебедєва і ще кількох підприємців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.
"Сьогодні уряд повторно накладає санкції на Сергія Курченка (український підприємець - ред.), Павла Лебедєва, Віктора Януковича і Олега Дерипаску (російський підприємець - ред.) в частині блокування їх активів і активів, до яких вони можуть бути причетні", - розповів Шмигаль.
Він пояснив, що таке рішення необхідне для того, щоб згідно з новим законодавством остаточно конфіскувати все їхнє майно на території України.
Прем'єр зазначив, що зараз уряд працює над конфіскацією всього майна і коштів РФ, щоб направити їх на посилення армії і відновлення країни в умовах війни.
Також, за словами Шмигаля, сьогодні, 10 вересня, Кабмін погодив купівлю військових облігацій з боку АРМА на суму 152 мільйони гривень. Ці кошти були заморожені в рамках процесу конфіскації російського майна на території України.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабмін схвалив конфіскацію близько тисячі об'єктів, що належать Росії.
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