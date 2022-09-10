Кабмін повторно наклав санкції на Януковича і екс-голову Міноборони

"Сьогодні уряд повторно накладає санкції на Сергія Курченка (український підприємець - ред.), Павла Лебедєва, Віктора Януковича і Олега Дерипаску (російський підприємець - ред.) в частині блокування їх активів і активів, до яких вони можуть бути причетні", - розповів Шмигаль.

Він пояснив, що таке рішення необхідне для того, щоб згідно з новим законодавством остаточно конфіскувати все їхнє майно на території України.

Прем'єр зазначив, що зараз уряд працює над конфіскацією всього майна і коштів РФ, щоб направити їх на посилення армії і відновлення країни в умовах війни.

Також, за словами Шмигаля, сьогодні, 10 вересня, Кабмін погодив купівлю військових облігацій з боку АРМА на суму 152 мільйони гривень. Ці кошти були заморожені в рамках процесу конфіскації російського майна на території України.