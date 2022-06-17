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"Динамо" вийшло з відпустки та влаштувало медобстеження футболістам

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Київ, П'ятниця 17 червня 2022 12:10
"Динамо" вийшло з відпустки та влаштувало медобстеження футболістам Фото: "Динамівці" чекають на обстеження в клініці (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Перша команда, тренерський штаб і персонал "Динамо" повернулися до Києва для старту підготовки до прийдешнього сезону. Перша група гравців пройшла традиційне медобстеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

На медогляд у перший день прибули 11 українців: Андрієвський, Антюх, Бєсєдін, Біловар, Блізніченко, Бойко, Бражко, Бурда, Буяльський, Вікентій і Назар Волошини. Решта виконавців матиме медичне обстеження 18 червня.

"Сьогодні ввечері динамівці, які проходили медобстеження, проведуть тренування на базі в Конча-Заспі. Інша ж група також мала і ранкове заняття. Також дворазова робота запланована і на завтра", – йдеться в повідомленні.

"Динамо", найімовірніше, проведе в Києві тиждень. На 22 червня керівництво вітчизняного гранда запланувало переїзд до Румунії, звідки команда вирушить на тренувальний збір до Швейцарії.

Офіційно сезон 2022/23 для "біло-синіх" розпочнеться 19 липня. У другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів "Динамо" зустрінеться з турецьким "Фенербахче". Вочевидь, домашній матч кияни проведуть у Польщі.

Нагадаємо, що "Динамо" запланувало мінімум два спаринги з клубами Швейцарії.

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