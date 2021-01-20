Кабмін отримає найбільші об'єкти енергетики у безпосереднє управління

Кабінет міністрів отримає безпосередній контроль над найбільшими державними підприємствами у сфері енергетики. Рішення ухвалено на сьогоднішньому засіданні.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 20 січня, яке транслювалося на Youtube.

"Уряд сьогодні прийматиме рішення, яке стосується виконання Третього енергопакету ЄС в частині розмежування операторів системи передачі виробників та постачальників електричної енергії", - сказав він.

Як зазначив, Шмигаль, "за доручення президента України, управління "Енергоатомом", "Укргідроенерго", Ніжньодністровською ГЕС та трьома теплоелектроцентралями переходять безпосередньо до Кабінету міністрів".

За його словами, також будуть розроблені проекти рішень про передачу до управління Міністерству енергетики в управління державних компаній "Укренерго", "Магістральні газопроводи", ДП "Оператор ринку".

Нагадаємо, зараз компанії "Укренерго" та "Магістральні газопроводи" знаходяться в управлінні Міністерства фінансів.