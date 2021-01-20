ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кабмін отримає найбільші об'єкти енергетики у безпосереднє управління

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів отримає безпосередній контроль над найбільшими державними підприємствами у сфері енергетики. Рішення ухвалено на сьогоднішньому засіданні.

Популярні новини

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 20 січня, яке транслювалося на Youtube.

"Уряд сьогодні прийматиме рішення, яке стосується виконання Третього енергопакету ЄС в частині розмежування операторів системи передачі виробників та постачальників електричної енергії", - сказав він.

Як зазначив, Шмигаль, "за доручення президента України, управління "Енергоатомом", "Укргідроенерго", Ніжньодністровською ГЕС та трьома теплоелектроцентралями переходять безпосередньо до Кабінету міністрів".

За його словами, також будуть розроблені проекти рішень про передачу до управління Міністерству енергетики в управління державних компаній "Укренерго", "Магістральні газопроводи", ДП "Оператор ринку".

Нагадаємо, зараз компанії "Укренерго" та "Магістральні газопроводи" знаходяться в управлінні Міністерства фінансів.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниЭнергоатоменергетика