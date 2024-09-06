Кабмин согласовал увольнение главы Закарпатской ОВА

"Соглашено увольнение Микиты Виктора Федоровича с должности главы Закарпатской областной государственной администрации", - написал Мельничук.

Теперь увольнение Микиты должен утвердить президент Владимир Зеленский своим указом.

Из Закарпатской ОВА на Банковую

Отметим, что по данным источников РБК-Украина, Микиту планируют назначить заместителем главы Офиса президента вместо Алексея Кулебы, которого вчера Верховная Рада назначила вице-премьером по восстановлению - министром развития общин и территорий Украины.

Кто такой Виктор Микита

Виктор Микита родился 4 февраля 1979 в селе Ильница Закарпатской области. Окончил Закарпатский лесотехнический техникум по специальности "технолог-экономист", а также Национальную академию внутренних дел Украины - специальность "правоведение". Женат, имеет четырех детей.

С 1999 года работал по специальности на ряде предприятий, в частности, на "Укрпочте". С 2003 года начал работать в правоохранительных органах на разных должностях. Был заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области. Впоследствии стал сотрудником Центрального управления СБУ. В 2013-2014 годах в качестве сотрудника СБУ служил в Донецке. С 2015 по 2018 год был руководителем спецподразделения СБУ Закарпатья по борьбе с организованной преступностью.

В 2021 году указом президента Владимира Зеленского был назначен главой Закарпатской облгосадминистрации. На момент назначения оставался сотрудником СБУ, являлся первым заместителем начальника главного управления Службы безопасности Украины.

В июле 2022 года возглавил Закарпатский центр политической партии "Слуга народа", а в марте 2023-го Никиту избрали главой Палаты регионов Конгресса региональных властей при президенте Украины.

Кадровые изменения

Напомним, что на этой неделе в правительстве произошли большие кадровые перемены. Верховная Рада уволила Дмитрия Кулебу с поста министра иностранных дел, а также отправила в отставку вице-премьера, министера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук и главу Фонда государственного имущества Виталия Коваля.

Последний вчера был назначен министром аграрной политики. Также министерские должности получили Ольга Стефанишина (сохранила должность вице-премьера по евроинтеграции и стала главой Минюста), Андрей Сибига, Наталья Калмыкова, Светлана Гринчук, Герман Сметанин, Алексей Кулеба, Матвей Бедный и Николай Точицкий.