RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кабмин согласовал назначение нового главы Тернопольской ОВА: кто им станет

Фото: Вячеслав Негода (ukurier.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Кабинет министров согласовал назначение нового председателя Тернопольской ОВА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

"На своем заседании 16 августа Кабинет министров Украины поддержал указ президента Украины о назначении Негоды Вячеслава Андроновича председателем Тернопольской областной государственной администрации", - говорится в сообщении. 

Вячеслав Негода


Негода Вячеслав, родившийся 25 мая 1957 года в селе Борщевка, Тернопольская область, получил образование в Киевском инженерно-строительном институте, Львовском национальном университете им. И. Франко и Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Карьеру начал в 1980 году как архитектор в инженерно-строительном отделе Всесоюзного проектно-конструкторского института. В 1983 году стал начальником конструкторского бюро Производственного объединения "Ватра".

С 1990 по 1998 год занимал должности Тернопольского городского головы и депутата областного совета. В 1998 году стал первым заместителем исполнительного директора Ассоциации городов Украины, а с 2000 по 2002 год возглавлял секретариат Союза лидеров местных и региональных властей Украины. В 2002 году баллотировался в Верховную Раду, но не был избран.

В 2006 году возглавил секретариат комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления. С 2008 по 2010 год был директором Департамента региональной политики и местного самоуправления Секретариата Кабинета министров.

С 2008 года занимал должность заместителя министра регионального развития, а с 2014 года - первым заместителем и заместителем Министра развития общин и территорий Украины. В 2023 году был уволен с должности из-за скандала с первым заместителем министра Василием Лозинским.

Тернопольская ОВА

Место главы Тернопольской областной военной администрации стало вакантным после того, как в конце декабря 2023 бывший глава администрации Владимир Труш покинул свой пост.

Ранее ряд СМИ сообщал, что Ирина Верещук возглавит Тернопольскую ОВА. Однако позже политик опровергла такую информацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тернополь