Кабмин согласовал назначение Ивана Федорова главой Запорожской ОВА, - источники

Как рассказал источник, Ивана Федорова, городского голову Мелитополя правительство согласовало на должность главы Запорожской областной военной администрации.

Добавим, что сейчас руководителем Запорожской областной военной администрации является Юрий Малашко.

Кто такой Иван Федоров

Иван Федоров - украинский политик, общественный деятель, Мелитопольский городской голова.

Он родился и в семье врачей в г. Мелитополь. Окончил Таврический агротехнологический университет (магистр экономики предприятия); Киевский политехнический институт (бакалавр по менеджменту; Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины).

С 2010 по 2013 год являлся директором ЧП "Центр компьютерной томографии". Также в 2010 году был избран в Мелитопольский городской совет от "Партии Регионов".

С 2014 по 2019 - заместитель Мелитопольского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета.

В 2015 году Федоров был избран в Запорожский областной совет от партии "Блок Петра Порошенко".

Работал с августа по октябрь 2019 года директором Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

После чего с ноября 2019 по ноябрь 2020 года был первым заместителем главы Запорожской областной госадминистрации.

С декабря 2020 года избран городским головой Мелитополя.

Был в плену оккупантов

Отметим, что в 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск РФ, город Мелитополь был оккупирован с первых дней. В марте 2022 года оккупанты похитили Ивана Федорова за отказ сотрудничать с захватчиками. На следующий день около двух тысяч жителей города вышли на протест с требованием уволить Федорова. После шести дней плена он был обменен на девять пленных российских солдат-срочников.

После освобождения из плена Иван Федоров был награжден орденом "За мужество" третьей степени.