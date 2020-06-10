Кабмін підпише меморандум з "зеленими" інвесторами та зекономить державі 2 млрд євро

Кабінет міністрів України підготував проект меморандуму із "зеленими" інвесторами щодо зміни умов держпідтримки галузі відновлюваної енергетики, що дозволить державі зекономити понад 2 млрд євро до 2030 року.

Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає РБК-Україна.

"Цей меморандум дасть економію конкретно для України щорічно 6 млрд гривень вже з цього року. За період до 2030 року – це понад 2 мільярдів євро економії для держави Україна у співпраці з інвесторами у зелену енергетику", - заявив Шмигаль.

За його словами, уряд вів тривалі перемовини з інвесторами, щоб прийти до рішення, яке зможе повноцінно вирішити проблеми галузі.

"Україні вдасться уникнути міжнародних арбітражів та зберегти свою репутацію перед іноземними інвесторами", - додав Шмигаль.

При цьому міністерка енергетики Ольга Буславець розповіла, що проект меморандуму передбачає зниження зеленого тарифу для сонячних станцій на 15%, для вітрових станцій – на 7,5%, посилення відповідальності за небаланси, а також зупинку надання зеленого тарифу для сонячних станцій, що будуть збудовані з 1 липня поточного року.

Як зазначив Шмигаль, уряд підтримує розвиток зеленої енергетики, в т.ч. сонячної, однак з 1 липня всі сонячні станції будуть отримувати держпідтримку виключно в результаті "зелених" аукціонів.

"Всі умови дозволять зберегти за державою інвестиційно-привабливий імідж та статус держави, як надійного партнера", - додала Буславець.

За її словами, підписання меморандуму також дозволить вирішити проблему заборгованості перед підприємствами, яка сягає 14 мільярдів гривень. Разом з тим Буславець, попросила в глави уряду один день на доопрацювання проекту меморандуму.

Нагадаємо, раніше шведсько-український підприємець, один з найбільших інвесторів в "зелену" енергетику (компанія "Віндкрафт Україна") в Україні Карл Стурен повідомив, що "зелена" генерація за останні 4 місяці не отримала оплату за електроенергію – борг сягає понад 11 мільярдів гривень, на відміну від інших енергокомпаній, що іноземні інвестори розцінюють як політичне замовлення голови енергокомітету ВР Андрія Геруса.

Після цього співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний заявив, що голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус має подати у відставку за дії, що призвели до кризи в енергогалузі та доводять до банкрутства "зелену" енергетику.