Вимагаємо від президента Зеленського зустрічі з інвесторами, - Карл Стурен

Фото: вітрова турбіна (pixabay)

Переговори між інвесторами в "зелену" енергетику та урядом ведуться з минулого року, але досі рішення проблеми не знайдено

Інвестори в сектор альтернативної енергетики просять про зустріч з президентом для вирішення проблеми "зеленого" тарифу.

Про це заявив шведсько-український підприємець, один з найбільших інвесторів в "зелену" енергетику Карл Стурен, передає РБК-Україна.

"Ми звертаємося до президента, просимо допомогти йому розрулити цю ситуацію. Очевидно, що, крім нього, ніхто вже не може цього зробити. І особиста моя думка, якщо я був би на місці президента, я, напевно, подивився б, які з моїх членів команди прикрасять мій імідж, а хто псує мій імідж", - сказав Стурен.

Він також повідомив, що переговори між інвесторами та урядом ведуться з минулого року, але досі рішення проблеми не знайдено.

"І міністерство, і прем'єр-міністр дійсно намагаються з нами останні 1,5 місяці знайти компроміс. Всі чули, що є меморандум. Меморандум практично готовий до підписання. А є інші гравці у вигляді пана Геруса і більшості зараз комітету енергетики, який реально системно ставить нам палиці в колесо в цьому процесі", - пояснив Стурен.

Прес-конференція інвесторів пройшла на тлі скандалу з листуванням голови парламентського комітету з ПЕК Андрія Геруса і члена комітету Андрія Жупаніна (обидва - фракція "Слуга Народу"). У смс-переписці було зафіксовано образи на адресу інвесторів в зелену енергетику.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд перебуває на фінальній стадії переговорів з інвесторами в сектор відновлюваної енергетики за рішенням проблеми "зеленого" тарифу.

Своєю чергою іноземні інвестори, які представляють понад 10 країн, у листі до прем'єр-міністра України заявили про готовність піти на добровільне зниження "зелених" тарифів, щоб підписати Меморандум про взаєморозуміння та вирішити проблеми сектору ВДЕ.

Також інвестори вивели питання обговорення меморандуму на рівень МВФ. Їхню позицію підтримали посли 8 країн-партнерів України в листі на Офіс президента і Кабмін.

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Автор: РБК-Україна