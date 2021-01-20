Кабмін підготує Меморандум щодо врегулювання тарифів до 25 січня

У середу, 20 січня, під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулася нарада з питань тарифної політики у сфері централізованого теплопостачання. В ході нього прем'єр доручив підготувати проект Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання питань у сфері опалення та гарячої води в Україні до 25 січня.
Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.
"Всі гілки влади об'єдналися, щоб захистити людей від неконтрольованого зростання тарифів. Ми цінуємо, що спільне рішення з головами міст містить пункт про не підвищення тарифів на опалення і гарячу воду для українців. Вдячний усім учасникам наради за конструктивну співпрацю. В цей час коронакризи всім нам важливо підтримати наших громадян", - зазначив Шмигаль
Учасники зустрічі домовилися виробити проект спільного Меморандуму, який буде регламентувати наступні домовленості:
Шмигаль за підсумками наради дав доручення міністру розвитку громад і територій Олексію Чернишову, в. і. про. міністра енергетики Юрія Вітренко, голові НКРЕКП Валерію Тарасюку, голові правління НАК "Нафтогазу" Андрію Коболєва підготувати і подати Кабінетові міністрів проект Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та гарячої води в Україні до 25 січня.
Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що місцева і центральна влада домовилася, що тарифи на тепло і гарячу воду в Україні не будуть підіймати.
Крім того, у ВП повідомили, що Кабінет міністрів провів нараду з представниками місцевої влади. На ньому розглянули пропозиції щодо вирівнювання тарифів на газ від НАК "Нафтогазу".