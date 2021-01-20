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Кабмін радився з місцевою владою: напрацювали варіанти вирівнювання тарифів

Київ, Середа 20 січня 2021 18:57
Кабмін радився з місцевою владою: напрацювали варіанти вирівнювання тарифів
Фото: Кабінет міністрів (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Кабінет міністрів провів нараду з представниками місцевої влади. На ньому розглянули пропозиції щодо вирівнювання тарифів на газ від НАК "Нафтогазу".

Про це повідомляє Офіс президента України.

Кабмін розглянув з місцевою владою варіанти вирівнювання тарифів для всіх соціальних категорій. Це повинно допомогти зняти додаткове навантаження з органів місцевого самоврядування. Також пропозиції від "Нафтогазу" дадуть можливість збалансувати ціни на газ для централізованого опалення в містах і селах.

Сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд України до кінця січня має підготувати довгострокові інструменти збалансування ринку природного газу. Вже цієї весни все газопостачальні компанії повинні представити свої річні продукти людям.

Нагадаємо, з 1 січня облгази підняли тарифи на послуги з транспортування газу, а компанії-постачальники підняли ціни на газ для населення. У підсумку Кабмін прийняв постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Також РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський зажадав провести повний аудит діючих тарифів в країні.

Детальніше про тарифний кризу в країні читайте в матеріалі РБК-Україна "Натиснули на газ. Навіщо Кабмін знижує тарифи і чим це загрожує".

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