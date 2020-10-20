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Кабмін вже підготував основну частину аудиту держави

Автор: Маріанна Присяжнюк

Кабінет міністрів вже підготував основну частину аудиту держави, анонсованого президентом Володимиром Зеленським. Зараз йде верифікація даних всіх міністерств.

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Про це в коментарі РБК-Україна повідомило джерело в Кабміні.

Спочатку планувалася презентація аудиту на другу половину листопада. Проте після заяви Зеленського процес презентації можуть прискорити.

"Аудит робиться з залученням аналітичних центрів. Координує процес прем'єрський Центр економічного відновлення. Аудит держави - це перша частина економічної стратегії 2030, яку прем'єр планує представити в кінці листопада - на початку грудня", - повідомило джерело в уряді.

Нагадаємо, сьогодні в ході свого послання до Верховної ради Володимир Зеленський анонсував презентацію аудиту держави протягом двох тижнів.

Також повідомлялося, що президент попросив Кабінет міністрів підготувати стратегію економічного розвитку до 2030 року.

Раніше РБК-Україна писало, що в червні прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству фінансів провести аудит витрат коштів з фонду по боротьбі з коронавірусом.

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