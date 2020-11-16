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Кабмін підготував додаткові заходи для підтримки бізнесу

Київ, Понеділок 16 листопада 2020 14:26
Кабмін підготував додаткові заходи для підтримки бізнесу
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд підготував додаткові заходи для підтримки бізнесу та людей, які втратили частину доходів через карантин вихідного дня. Зокрема, відновлюється програма по частковому безробіттю.

Про це Шмигаль заявив на селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусу під головуванням президента Володимира Зеленського, передає прес-служба Офісу президента.

"Зокрема, ми відновлюємо підтримку малих підприємців з дітьми, програму по частковому безробіттю, коли компенсується частина зарплати робітника", - заявив він.

При цьому прем'єр додав, що також будуть діяти "кредитні канікули" для бізнесу в рамках програми "5-7-9".

Він також повідомив, що вже проведено ряд зустрічей з бізнесом, який був обмежений в роботі через карантин вихідного дня.

Нагадаємо, раніше Шмигаль анонсував сім інструментів підтримки галузей, найбільш постраждалих від карантину вихідного дня.

Крім того, 16 листопада прем'єр-міністр зібрав мерів на онлайн-зустріч для обговорення карантину вихідного дня.

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Новини України Політика бизнескарантинДенис Шмигаль

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