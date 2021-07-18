Кабмін не підтримує інвесторів, вводячи акциз на "зелену" енергію, - інвестбанкір

Кабінет міністрів України не розуміє специфіку роботи іноземних інвесторів в Україні, якщо хоче впровадити акцизний збір на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел всупереч раніше наданим гарантіям, що умови ведення бізнесу в галузі не будуть змінюватися.

Про це заявив Генріх Єремян, головний банкір за напрямками енергетика та інфраструктура в Black Sea Trade & Development Bank, в ході енергетичної конференції Адама Сміта.

"Акциз - шокуюча норма. Електроенергія з ВДЕ - це ж не предмет розкоші, не алкоголь. Навіщо впроваджувати акциз на ВДЕ. Якщо це станеться, це буде фактично ще одне зниження зеленого тарифу на 3,2%", - сказав Єреман.

За його словами, уряд ніяк не виконує свої поточні зобов'язання з виплати боргів і при цьому посилює відповідальність виробників ВДЕ за порушення прогнозів щодо генерації електроенергії.

"Все це створює проблеми для майбутніх "зелених" аукціонів. На жаль, немає жодних цілісних пропозицій щодо ВДЕ (від уряду, - ред.). Виходить, що інвестори, інвестбанки живуть у своєму світі, а Кабмін у своєму", - підкреслив він.

Водночас він зазначив, що в перспективі декількох років Україні доведеться виводити з експлуатації застарілі атомні станції і вугільні станції, тому, якщо не займатися розвитком ВДЕ в Україні - державі доведеться імпортувати електроенергію з інших країн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект № 5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроект був підтриманий в парламенті в першому читанні.

5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну ввести акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою і порушенням зобов'язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма повинна бути виключена із законопроекту №5600 про внесення змін до Податкового кодексу України.

Наприкінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Нідерландська ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного Співтовариства написали лист на адресу Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС щодо декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма має бути переглянута.