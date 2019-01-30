Кабмін підтримав законопроект про режим спільного транзиту

Закон спростить митний контроль за транзитними переміщеннями
Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании поддержал законопроект о режиме совместного транзита. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.
Отметим, законопроект должен приблизить законодательство в таможенной сфере к законодательству ЕС путем имплементации положений Конвенции о процедуре общего транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле.
Кроме того, проект предусматривает принятие отдельного закона "Об общем режиме транзита", которым устанавливаются:
Предполагается, что принятие закона упростит таможенный контроль за транзитным перемещением.
Фото: законопроект
Напомним, осенью Кабинет министров Украины утвердил новый порядок государственного контроля над международными передачами товаров двойного назначения.