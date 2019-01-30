Кабмін підтримав законопроект про режим спільного транзиту

Закон спростить митний контроль за транзитними переміщеннями

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании поддержал законопроект о режиме совместного транзита. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, законопроект должен приблизить законодательство в таможенной сфере к законодательству ЕС путем имплементации положений Конвенции о процедуре общего транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле.

Кроме того, проект предусматривает принятие отдельного закона "Об общем режиме транзита", которым устанавливаются:

основные принципы организации и осуществления совместного режима транзита товаров через таможенную территорию Украины;

порядок и условия перемещения таких товаров по таможенной территории Украины в совместном режиме транзита, осуществление таможенных формальностей, применение механизма гарантирования уплаты таможенного долга, применения специальных транзитных упрощений.

Предполагается, что принятие закона упростит таможенный контроль за транзитным перемещением.

Фото: законопроект

Напомним, осенью Кабинет министров Украины утвердил новый порядок государственного контроля над международными передачами товаров двойного назначения.