Кабмін підтримав створення ТСК для розслідування махінацій у Податковій і на Митниці

Кабінет міністрів підтримав створення Верховною радою Тимчасової слідчої комісії для розслідування зловживань в Податковій та Митній службах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля Facebook.

Також прем'єр закликав правоохоронців провести прозоре розслідування інформації про можливі махінації в митній і податковій сферах.

"Уряд також підтримує створення парламентом Тимчасової слідчої комісії щодо перевірки інформації про можливі зловживання у Податковій і на Митниці за останні роки. Це і є реальний "аудит держави", який ми готові проводити разом з народними депутатами. У той же час, я закликаю правоохоронні органи прозоро провести розслідування інформації про можливих махінацій в митній і податковій сферах. І поставити крапку в цьому питанні", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 квітня, Кабмін ухвалив рішення про звільнення глав Державної митної служби Максима Нефьодова та Державної податкової служби Сергія Верланова.

Також РБК-Україна писало, що раніше Верховна рада схвалила створення Тимчасової слідчої комісії щодо зловживань у державному бюджеті.