Кабмін підтримав рішення про звільнення Кличка

Кабінет міністрів підтримав рішення про звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка. Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко в Facebook.

Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

"Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА", - написав Гончаренко.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна голова Офісу президента Андрій Богдан підтвердив, що з мером Києва у них є домовленість, від дотримання якої і буде залежати його подальше перебування на чолі КМДА.

Через місяць Богдан заявив, що мер Києва Віталій Кличко втратив контроль над столицею. Він заявив, що Кличко повинен йти у відставку.

Крім цього, голова ОП заявив, що йому пропонували хабар за те, щоб не звільняли Кличка. Ця інформація була передана в правоохоронні органи. Після цього Кличко у зверненні президенту Володимиру Зеленському заявив, що все, що наговорив Богдан "повна нісенітниця і не компетентність".

Також РБК-Україна писало, що Кличко подав заяву в НАБУ через заяву Богдана про хабар. Після цього, Державне бюро розслідувань викликало на допит мера Києва Віталія Кличка в якості свідка.