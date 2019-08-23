Пінзеник призначений до наглядової ради "Магістральних газопроводів"

Фото: Віктор Пінзеник (Facebook Львівської Бізнес-школи)

Колишній міністр фінансів і віце-прем'єр буде представником держави в компанії

Кабінет міністрів України своїм рішенням погодив кандидатуру Віктора Пинзеника на посаду представника держави до складу наглядової ради ПАТ "Магістральні газопроводи України". Відповідне розпорядження від 14 серпня 2019 р. № 654-р оприлюднено на Урядовому порталі.

Як зазначається в рішенні уряду, кандидатура представника держави була схвалена Комітетом з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств. До складу Комітету з призначення входили представники міністерств та міжнародних організацій - Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Міжнародної фінансової корпорації (МФК).

Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 5 червня вніс зміни до плану реструктуризації НАК "Нафтогаз України" з метою відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу. Згідно з планом "Нафтогаз" повинен забезпечити вжиття заходів, необхідних для належного функціонування з 1 січня 2020 року ПАТ "Магістральні газопроводи України" як оператора газотранспортної системи.

Віктор Пинзеник народився в 1954 році. Перший віце-прем'єр-міністр України (1994-1995), двічі віце-прем'єр України (1992-1993, 1995-1997), двічі міністр фінансів (2005-2006, 2007-2009). Народний депутат України 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8-го скликань.