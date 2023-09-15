Кабмин подал в Раду проект бюджета-2024

Она напомнила, что основным приоритетом госбюджета на следующий год остается безопасность и оборона. Средства на оборону составят 1692,6 млрд гривен, что составляет 21,6% ВВП.

Предусмотрены также расходы на оборонно-промышленный комплекс в сумме 55,8 млрд гривен, а именно на производство оружия в Украине.

Кроме того, значительно увеличиваются расходы на поддержку ветеранов - на реализацию программ и мероприятий ветеранской политики предусмотрены расходы в объеме 13,6 млрд грн, что в два раза больше, чем было заложено в этом году.

Поддержка будет предоставляться через следующие основные инструменты:

осуществление всех видов реабилитации и профессиональной адаптации - 2,6 млрд гривен (в 5 раз больше, чем в этом году),

внедрение института помощника ветерана - 3,8 млрд гривен,

обеспечение жильем - 5,78 млрд гривен.

Расходы на социальную защиту сохранены на уровне 2023 года, а некоторые возрастут. В частности:

для граждан, которые попали в сложные жизненные обстоятельства, предусмотрено предоставление различных видов помощи на сумму 88,7 млрд гривен,

на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг - 49,9 млрд гривен (на 12 млрд гривен больше, чем в 2023 году),

социальная защита лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью - 5,9 млрд гривен (на 2,4 млрд гривен больше, чем в 2023 году),

для Пенсионного фонда (покрытие дефицита и пенсии, которые платит государство) - 271,9 млрд гривен.

К тому же, для поддержки бизнеса по разным программам заложено почти 30 млрд гривен.

По словам Пидласы, поскольку проект госбюджета имеет четкие приоритеты, как оборона страны и экономика для победы, в нынешнем бюджете почти не предусмотрены капитальные расходы и расходы на строительство, напрямую не связанные с определенными приоритетами. Для проведения непредвиденных расходов заложен резервный фонд с объемом в сумме 44,8 млрд гривен.

В то же время сохранено осуществление мероприятий по восстановлению государства из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии за счет средств, конфискованных у российских физических и юридических лиц на территории Украины.

Среди прочего будет продолжаться при содействии ЕС осуществление мер по восстановлению инфраструктуры по программе "Поддержка быстрого восстановления Украины" в объеме 3,2 млрд гривен.

Дефицит заложен на уровне 1,6 трлн гривен, составляет около 20,4% прогнозного ВВП.

Кабмин профинансирует дефицит бюджета из-за размещения ОВГЗ (на 421,6 млрд гривен) и внешних заимствований (1,77 трлн гривен).

Всего в 2024 году Украина потребует почти 43 млрд долларов внешнего финансирования (гранты и кредиты).

Госбюджет-2024

Сегодня правительство утвердило проект госбюджета на следующий год с доходами в 1 трлн 560 млрд гривен и расходами в 3 трлн 108 млрд гривен.

Отметим, что после регистрации бюджет должен быть подан на заседание Рады. В целом, закон о государственном бюджете на 2024 год должен быть принят до 1 декабря.

Больше об ожиданиях от проекта читайте в материале РБК-Украина.

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