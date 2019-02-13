Кабмін подав до Ради звіт уряду за 2018

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Згідно з регламентом, Рада має розглянути звіт про діяльність Кабміну

Кабінет міністрів України затвердив і подав Верховній раді звіт про виконання програми уряду за 2018 рік. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, сьогодні Кабінет міністрів затвердив звіт уряду про хід і результати виконання Програми діяльності Кабміну в 2018 році з метою його подальшого подання для розгляду Верховною радою.

Зазначимо, проект звіту було розглянуто на засіданні Стратегічного комітету 31 січня і доопрацьовано за результатами пропозицій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Фото: звіт Кабміну

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на інвестиційній конференції Dragon Capital заявив, що пріоритетом уряду є зростання економіки на 5 і більше відсотків. Цей рік, за його словами, стане знаковим і з урахуванням введення змін у судовій системі.

До цього він зазначив, що рівень середньої зарплати в 2019 році перевищить 10,5 тис. гривень. При цьому підкреслив, що не виключає ще більш високий рівень середньої зарплати, якщо вдасться прискорити зростання економіки.