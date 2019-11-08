Кабмін планує заборонити одному енергоімпортеру мати на ринку понад 30%

В уряді розглядають план диверсифікації джерел енергоресурсів, в рамках якого з одного джерела Україна не зможе отримати понад 30% енергетичного ресурсу (нафти, газу чи вугілля). Про це повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель під час Київського економічного форуму, передає "Громадське".

Також за словами Оржеля, Україна повинна отримувати не більше 51% ядерного палива з одного джерела енергії.

"Уряд розглядає можливість диверсифікації поставок енергетичних ресурсів в Україні. Закладається логіка, не може бути більше 30% джерел з одного джерела. Для ядерного палива закладається логіка - не більше 51% постачань з одного джерела енергії", - повідомив Оржель.

Міністр зазначив, що Україна повинна ставати більш енергонезалежною і використовувати більше енергоресурсів які видобуваються в країні.

"Україна видобуває приблизно 1,2-1,4% від запасів, які є, інші країни - 4-5%. В Україні поганий показник попри те, що ми незалежна країна", - додав Оржель.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України переніс на 20 листопада 2019 року повне припинення імпорту російських вагонів.

РБК-Україна також повідомляло, що Україна встановила мито на імпорт електроенергії з Росії.