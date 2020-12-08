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Кабмін планує виділити підприємствам 1,8 млрд гривень компенсації за локдаун

Автор: Олександр Білоус

Через запровадження локдауну постраждають приблизно 225 тисяч найманих працівників

Кабінет міністрів підготував порядок надання одноразової матеріальної допомоги суб'єктам господарювання, які вимушено скоротили або можуть скоротити тривалість робочого часу найманих працівників внаслідок посилення карантинних заходів. Проект постанови направлений на погодження профспілок.

Про це повідомляється на сайті Федерації профспілок України.

Порядок підготовлений на виконання закону, ухваленого Верховною радою 4 грудня (проект №4429).

Одноразова виплата здійснюється задля збереження робочих місць з метою виплати найманим працівникам одноразової матеріальної допомоги в розмірі до 8 тисяч гривень.

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Допомога суб’єктам господарювання виплачується за заявами, отриманими до 21 грудня 2020 року включно.

За розрахунками Державного центру зайнятості, чисельність працівників, яким можуть скоротити передбачену законодавством тривалість робочого часу після впровадження обмежувальних протиепідемічних заходів та які отримають одноразову матеріальну допомогу, складає 225 тисяч осіб. З урахуванням прогнозних показників чисельності, обсяг витрат на виплату одноразової матеріальної допомоги може скласти 1,8 млрд гривень.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила закон, згідно з яким фізичні особи-підприємці в Україні зможуть отримати по 8 тисяч гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів підготував порядок надання одноразової матеріальної допомоги по 8 тисяч гривень застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів.

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