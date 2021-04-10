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Кабмін планує вакцинувати до 24 млн українців до 2022 року

Новость на русском → Україна, Субота 10 квітня 2021 18:43
Кабмін планує вакцинувати до 24 млн українців до 2022 року Фото: до 24 млн українців Кабмін планує прищепити до 2022 (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк, Уляна Безпалько

До кінця 2021 року Кабінет міністрів планує вакцинувати від COVID-19 70% дорослого населення країни. Таку кількість уряд розрахував, виконуючи указ президента про розробку плану вакцинації.

Про це журналістам розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він уточнив, що, згідно з даними статистики, 70% дорослих - це до 24 млн осіб.

Кабмін планує вакцинувати до 24 млн українців до 2022 року

"Тому до кінця цього року стоїть завдання провести 47 мільйонів щеплень. Щоб це зробити, нам потрібно розрахувати мінімальну кількість щеплень на місяць. Так, з травня по грудень нам потрібно проводити 5-6 мільйонів щеплень", - зазначив головний санлікар.

За його словами, у країні є можливість проводити стільки вакцинацій. Він пояснив, що, згідно з песимістичним сценарієм, в Україні зможуть проводити по 4,5 млн щеплень на місяць, з оптимістичним - 10-11 млн, з найбільш реалістичним - 6,8-7 мільйонів. Виконання цих сценаріїв буде багато в чому залежати від наявності вакцин, від медперсоналу і наявності бажаючих вакцинуватися, додав Ляшко.

Так, Міністерство охорони здоров'я планує на початку літа відкрити центри вакцинації у великих містах і містах-мільйонниках.

Як писало РБК-Україна, з початку вакцинації в Україні щеплення від коронавірусу отримали 373 002 людини. За останню добу вакциновано 19 858 осіб.

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