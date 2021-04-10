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Кабмин планирует вакцинировать до 24 млн украинцев до 2022 года

Новина українською → Украина, Суббота 10 апреля 2021 18:43
Кабмин планирует вакцинировать до 24 млн украинцев до 2022 года Фото: до 24 млн украинцев Кабмин планирует привить до 2022 (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк, Ульяна Безпалько

До конца 2021 года Кабинет министров планирует вакцинировать от COVID-19 70% взрослого населения страны. Такое количество правительство рассчитало, выполняя указ президента о разработке плана вакцинации.

Об этом журналистам рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он уточнил, что, согласно данным статистике, 70% взрослых - это до 24 млн человек.

Кабмин планирует вакцинировать до 24 млн украинцев до 2022 года

"Поэтому до конца этого года стоит задача провести 47 миллионов прививок. Чтобы это сделать, нам нужно рассчитать минимальное количество прививок на месяц. Так, с мая по декабрь нам нужно проводить 5-6 миллионов прививок", - отметил главный санврач.

По его словам, в стране есть возможность проводить столько вакцинаций. Он объяснил, что, согласно пессимистическому сценарию, в Украине смогут проводить по 4,5 млн прививок в месяц, по оптимистическому - 10-11 млн, по самому реалистичному - 6,8-7 миллионов. Выполнение этих сценариев будет во многом зависеть от наличия вакцин, от медперсонала и наличия желающих вакцинироваться, добавил Ляшко.

Так, Министерство здравоохранения планирует в начале лета открыть центры вакцинации в больших городах и городах-миллионниках.

Как писало РБК-Украина, с начала вакцинации в Украине прививки от коронавируса получили 373 002 человека. За последние сутки вакцинировано 19 858 человек.

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