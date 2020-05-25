Кабмін планує створити додатково 2,5 тис. робочих місць у лісовій галузі

Антикризовою програмою Кабінету міністрів передбачене створення додатково 2,5 тис. робочих місць у лісовій галузі. Держлісагентство уже працює над створенням нових робочих місць у різних регіонах України.

Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький, повідомляє урядовий портал.

За його словами, майже дві тисячі нових робочих місць планується залучити у штат державної лісової охорони. Плюс є необхідність створити 10 лісопожежних дільниць у Дніпропетровській, Запорізькій та Луганських областях. А це ще близько 500 нових працівників.

"Для лісівників настала гаряча пора - як в прямому, так і переносному сенсі. За прогнозами літо буде дуже спекотним, отже постійно триматиметься високий клас пожежної небезпеки", - зазначив Заблоцький.

Нагадаємо, кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні станом на 20 травня 2020 року досягла 501 тис. осіб, що на 64% більше, ніж на цю ж дату минулого року.

Як писало РБК-Україна, Нацбанк прогнозує, що у II кварталі 2020 року рівень безробіття в Україні зросте до 12%.