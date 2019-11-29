Кабмін планує зробити 3D-модель території України

Кабінет міністрів вирішив в 2020 році оцифрувати всю територію України та зробити точну 3D-модель в рамках запуску земельної реформи. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомив Гончарук, уряд вже оголосив міжнародний тендер на здійснення аерофотозйомки території України для створення 3D-моделі лісових масивів, виробничих споруд, а також класифікації будівель, ліній електромереж та інших об'єктів. Він додав, що оцифровувати Україну вирішили для полегшення впровадження земельної реформи.

"Уся зібрана інформація стане в нагоді в рамках запуску земельної реформи - кадастри природних ресурсів і топографічні карти матимуть достовірні дані про території. Їх використовуватимуть і в проектуванні українських доріг. Це здешевить процес і зекономить час на будівництво, натомість - якість лише зросте", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше в Кабміні анонсували, що на початку 2020 року в Україні з'явиться електронний внутрішній паспорт. У Мінцифрі заявили, що електронний паспорт можна буде вкористовувати за допомогою додатка на смартфоні. В уряді планують оцифрувати всі важливі документи.

Також РБК-Україна писало, що уряд дозволив відновлювати втрачене водійське посвідчення за допомогою онлайн-сервісів. Відновити втрачене посвідчення можна буде через електронний кабінет водія або через Єдиний державний портал адміністративних послуг.