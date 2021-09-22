Кабмін планує перевести кримськотатарський алфавіт на латиницю
Кабінет міністрів України має намір схвалити постанову "Про затвердження алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки". Переведення кримськотатарської писемності на латинську графіку передбачається здійснити у період до 1 вересня 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідання уряду 22 вересня.
Як зазначається в пояснювальній записці, базою проекту акта є рішення Курултаю кримськотатарського народу 1991-1993 років.
"Він підтримується Меджлісом кримськотатарського народу, вченими НАН України та освітянами-практиками. Затвердження алфавіту на основі латинської графіки у найкоротший термін також підтримує абсолютна більшість кримськотатарських мовознавців, викладачів закладів дошкільної, загальної середньої та вищої освіти, видавців", - говорится в документе.
Згідно з документом, переведення освітнього процесу, що здійснюється кримськотатарською мовою, в тому числі підручників, методичних матеріалів тощо, на алфавіт кримськотатарської мови на основі латинської графіки відбудеться до 1 вересня 2025 року.
Новий алфавіт складається з 31 літери.
Відзначимо, рішення про переведення алфавіту кримськотатарської мови з кирилиці на латиницю було ухвалено Курултаєм кримськотатарського народу 1991-1993 років, однак фактично перехід не відбувся.