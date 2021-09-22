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Кабмін планує перевести кримськотатарський алфавіт на латиницю

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Україна, Середа 22 вересня 2021 11:20
Кабмін планує перевести кримськотатарський алфавіт на латиницю Фото: кримськотатарський алфавіт переведуть на латиницю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України має намір схвалити постанову "Про затвердження алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки". Переведення кримськотатарської писемності на латинську графіку передбачається здійснити у період до 1 вересня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідання уряду 22 вересня.

Як зазначається в пояснювальній записці, базою проекту акта є рішення Курултаю кримськотатарського народу 1991-1993 років.

"Він підтримується Меджлісом кримськотатарського народу, вченими НАН України та освітянами-практиками. Затвердження алфавіту на основі латинської графіки у найкоротший термін також підтримує абсолютна більшість кримськотатарських мовознавців, викладачів закладів дошкільної, загальної середньої та вищої освіти, видавців", - говорится в документе.

Згідно з документом, переведення освітнього процесу, що здійснюється кримськотатарською мовою, в тому числі підручників, методичних матеріалів тощо, на алфавіт кримськотатарської мови на основі латинської графіки відбудеться до 1 вересня 2025 року.

Новий алфавіт складається з 31 літери.

Відзначимо, рішення про переведення алфавіту кримськотатарської мови з кирилиці на латиницю було ухвалено Курултаєм кримськотатарського народу 1991-1993 років, однак фактично перехід не відбувся.

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Кабінет Міністрів України
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