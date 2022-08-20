Уряд планує ліквідувати Держрезерв. Що створять замість старої структури

Реформою планується передача збиткових підприємств до Фонду державного майна, а нафтобаз - до НАК "Нафтогаз України".

Також актуалізується номенклатура матеріальних цінностей держрезерву. Вона складатиметься з соціально важливих товарів за окремими напрямками:

енергетичний кошик (вугілля, газ, бензин, дизпаливо);

оборонний кошик (авіаційний керосин, моторні мастила, дизельне паливо, військові сухпайки, комплекти хімічного захисту);

продовольчий кошик (білкові та супові суміші, сублімовані фрукти та овочі, продукти тривалого зберігання, таблетки для очищення води);

медичний кошик (антибіотики, ліки першої необхідності, медичні маски, фізрозчини, шприци тощо).

"Такий набір товарів дозволить державі оперативно реагувати у кризових ситуаціях, забезпечуючи населення та ЗСУ всім необхідним", - йдеться в повідомленні.

Реформа запроваджує нові підходи до зберігання матеріальних цінностей. Наприклад, паливно-мастильні матеріали будуть розміщуватись на базі конфіскованих у РФ активів та автозаправних станцій, у приватних власників нафтобаз та на територіях дружніх до України країн ЄС. Це дозволить диверсифікувати зберігання пального та зменшити ризики його знищення окупантами, зазначили в Мінекономіки.