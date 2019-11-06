Уряд планує у 2020 зібрати більше 10 млрд грн додаткових податків

У проекті державного бюджету на 2020 рік дохідна частина збільшена за рахунок збільшення плану зі збору податків. Про це йдеться в пояснювальній записці до проекту закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" (проект №2000), який Кабінет міністрів подав до Верховної ради до другого читання.

Згідно з документом, податок та збір на доходи фізичних осіб збільшено на 4,7 млрд грн (у проекті до першого читання планувалося зібрати 124,7 млрд грн).

Крім того, податок на прибуток підприємств збільшено на 4,3 млрд грн. Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) збільшено на 3,3 млрд грн.

У той же час рентну плату за користування надрами зменшено на 3,3 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів представив проект закону про державний бюджет на 2020 рік до другого читання 5 листопада. Уряд очікує, що економіка України буде зростати на рівні минулих років - на 3,7%.

Порівняно з редакцією законопроекту, поданою до першого читання, доходи державного бюджету на 2020 рік запропоновано збільшити на 14,2 млрд грн - з 1079,5 млрд грн до 1093,7 млрд грн. Видатки допрацьованого проекту бюджету збільшено на 10,1 млрд грн - з 1170 до 1 180,1 млрд грн. Дефіцит становитиме 2,09% ВВП.