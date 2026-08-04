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Бюджет на внешней поддержке: что ждет Украину до конца года

14:40 04.08.2026 Вт
3 мин
Без детенизации и защиты капитальных расходов стране грозит длительная зависимость от доноров
aimg Богдан Данилишин
Бюджет на внешней поддержке: что ждет Украину до конца года Иллюстративное фото: что ждет Украину до конца года (Getty Images)
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Первое полугодие 2026 года Украина завершила с формальным сокращением дефицита бюджета. Однако внутренних доходов страны катастрофически не хватает для покрытия военных нужд, а львиная доля стабильности обеспечивается иностранными грантами и кредитами.

В колонке для РБК-Украина экономист Богдан Данилишин анализирует, чем грозит зависимость от внешних доноров и каковы реальные перспективы украинской экономики до конца года.

Главное:

  • Доходы бюджета в первом полугодии 2026 года составили 2,52 трлн гривен, расходы – 2,83 трлн гривен.
  • Благодаря почти 570 млрд гривен грантов дефицит бюджета по итогам января-июня уменьшился до 303,2 млрд гривен.
  • Около 70% всех расходов идет на безопасность и оборону, а годовой ресурс оборонного сектора после июньских изменений вырос до 4,367 трлн гривен.
  • Государственный долг достиг 9,49 трлн гривен, при этом более 75% является внешним долгом, привязанным к иностранной валюте.
  • Рост ВВП в 2026 году ожидается на уровне всего 1,0-1,8%, по прогнозам Международного валютного фонда и Национального банка Украины.

Первое полугодие 2026 года формально выглядит сильнее аналогичного периода прошлого года. Имеем ситуацию, когда доходы государственного бюджета достигли около 2,52 трлн гривен, расходы – 2,83 трлн гривен, а дефицит сократился до 303,2 млрд гривен.

Однако главным фактором улучшения стали почти 570 млрд гривен международных грантов. Без трансфертов прирост доходов составил бы всего 18,3%, а расчетный дефицит – 876,7 млрд гривен.

Таким образом, бюджетное равновесие остается не внутренним, а в значительной степени импортированным. Сам Минфин предупреждает, что несвоевременное поступление внешней помощи может усложнить финансирование дефицита и восстановление инфраструктуры.

Военная структура расходов

Около семи из каждых десяти гривен расходов пришлось на оборону, безопасность, общественный порядок и судебную власть. Это неизбежный приоритет воюющего государства, но он сужает ресурс для дальнейшего восстановления энергетики и инфраструктуры, развития социальной сферы.

Риск усиливает почти нулевая динамика капитальных расходов – отложенные ремонты сегодня означают бóльшие бюджетные потребности завтра. После июньских изменений в бюджет годовой ресурс сектора безопасности и обороны увеличен до 4,367 трлн гривен, поэтому давление на казну во втором полугодии будет только расти.

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Рынок ОВГЗ покрывает только ограниченную часть потребностей. По состоянию на 1 августа 2026 года привлечения почти равны погашениям, поэтому чистое внутреннее финансирование остается незначительным.

В то же время государственный и гарантированный государством долг на конец июня достиг 9,49 трлн гривен. Его преимущество – льготная структура: 66,4% портфеля приходится на кредиты международных партнеров, а средневзвешенная ставка составляет 4,43%.

Однако более трех четвертей долга является внешним, около 80% номинировано в иностранных валютах или СДР (СПЗ). Это делает гривневую стоимость обязательств чувствительной к курсу и политическим решениям доноров.

Что нас ждет?

Даже при масштабной бюджетной поддержке экономическая база растет медленно. МВФ прогнозирует увеличение ВВП в 2026 году всего на 1,0–1,6%, НБУ – на 1,8%.

Никто кроме нас самих нам не поможет. Потребности в восстановлении и реконструкции уже оцениваются в 587,7 млрд долларов. Хотя этот показатель нельзя напрямую сравнивать с текущими бюджетными трансфертами.

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Главный риск заключается не в одномоментной неплатежеспособности, а в длительной зависимости от грантов, льготных кредитов и военного спроса при слабой частной инвестиционной активности.

Поэтому бюджетная стратегия должна объединить гарантированное многолетнее внешнее финансирование, детенизацию, лучшее налоговое администрирование, защиту продуктивных капитальных расходов и развитие более длинного внутреннего рынка ОВГЗ. Иначе нынешняя стабильность будет оставаться дорогой паузой, а не основой восстановления.

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