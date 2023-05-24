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Кабмин отдал "Укрнафте" активы Коломойского и не только

Фото: Кабмин передал "Укрнафте" активы "Укрнефтебурения" и трех газовых компаний (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Юрий Дощатов

Кабинет министров передал активы "Укрнефтебурения" и трех газовых компаний в управление "Укрнафты". Эти компании связаны с олигархом Игорем Коломойским и бизнесменами Павлом Фуксом и Виталием Хомутынником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Кабмина.

Так, на сайте Кабмина появился текст распоряжения о передаче "Укрнафте" активов, на которые наложен арест, с целью предотвращения возникновения проблем с поставками природного газа.

На сайте не опубликованы сопроводительные документы с перечнем этих активов. Однако, по данным РБК-Украина, речь о компаниях "Укрнефтебурение", "Сахалинское", "Сириус-1" и "Ист Юроуп Петролеум".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что компания "Укрнафта" хочет получить в управление корпоративные права компании, частично ранее принадлежавшей бизнесмену Игорю Коломойскому и его партнерам, а в начале апреля по решению суда были переданы АРМА.

Аргументируя свое желание, в компании отмечали, что у "Укрнафты" есть технические и практические возможности по увеличению добычи газа, нефти на Сахалинском месторождении, и, как следствие, может увеличить производство нефтепродуктов.

В связи с этим "Укрнефтебурение" обратилось в Антимонопольный комитет Украины.

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Кабинет Министров УкраиныУкрнафта