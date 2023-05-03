"Укрнафта" хочет получить в управление арестованные активы Коломойского
Компания "Укрнафта" хочет получить в управление корпоративные права компании, которая частично ранее принадлежала бизнесмену Игорю Коломойскому и его партнерам, а в начале апреля по решению суда были переданы АРМА.
Об этом говорится в письме "Укрнафты" в адрес Министерства экономики, с которым ознакомилось РБК-Украина.
В частности, компания хочет получить в управление "Укрнефтебурение", ООО "Сахалинское", ООО "Сириус-1" и ООО "Ист Юроуп Петролеум".
Аргументируя свое желание, в компании отмечают, что "Укрнафта" имеет технические и практические возможности по увеличению добычи газа, нефти на Сахалинском месторождении, и как следствие, может увеличить производство нефтепродуктов.
Компании, кроме Коломойского, связаны с бизнесменами, Павлом Фуксом и Виталием Хомутынником.
Напомним, 7 апреля 2023 года суд наложил арест на корпоративные права "Укрнефтебурения". Позже корпоративные права были переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
В ноябре 2022 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций ПАО "Укрнафта". Почти половина акций компании принадлежит Коломойскому и его партнерам и долгое время управлялась его менеджментом.