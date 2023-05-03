"Укрнафта" хочет получить в управление арестованные активы Коломойского

Компания "Укрнафта" хочет получить в управление корпоративные права компании, которая частично ранее принадлежала бизнесмену Игорю Коломойскому и его партнерам, а в начале апреля по решению суда были переданы АРМА.

Об этом говорится в письме "Укрнафты" в адрес Министерства экономики, с которым ознакомилось РБК-Украина .

В частности, компания хочет получить в управление "Укрнефтебурение", ООО "Сахалинское", ООО "Сириус-1" и ООО "Ист Юроуп Петролеум".

Аргументируя свое желание, в компании отмечают, что "Укрнафта" имеет технические и практические возможности по увеличению добычи газа, нефти на Сахалинском месторождении, и как следствие, может увеличить производство нефтепродуктов.

Компании, кроме Коломойского, связаны с бизнесменами, Павлом Фуксом и Виталием Хомутынником.