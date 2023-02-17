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Кабмин передал "Черноморнефтегазу" ряд арестованных активов: о чем идет речь

Фото: Кабмин передал "Черноморнефтегазу" ряд арестованных активов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Кабинет министров передал в управление "Черноморнефтегаз" ранее арестованные активы. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, решение было принято с целью предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической сфере.

"Соглашено предложение Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" о передаче в управление акционерному обществу "Государственное акционерное общество Черноморнефтегаз" ряда активов, на которые был наложен арест Печерским районным судом г. Киева", - написал Мельничук.

Также правительство поручило "Черноморнефтегазу", Минэнерго и НКРЭКУ принять в соответствии с законодательством все действенные меры, направленные на предотвращение риска сбоя, или прерывание функционирования активов, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в прошлом году Кабинет министров также передал госпредприятию "Черноморнефтегаз" арестованные активы, речь шла о 26 облгазах олигарха Дмитрия Фирташа.

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