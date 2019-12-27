Кабмін передав на приватизацію 530 держпідприємств: список

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Загальна балансова вартість погоджених на приватизацію активів складає понад 12 млрд гривень

Кабінет міністрів передав на приватизацію 530 державних підприємств. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі.

Гончарук зазначив, що загальна балансова вартість погоджених на приватизацію активів складає понад 12 млрд гривень.

"Це (приватизація, - ред.) дозволить залучити інвестиції в низку держпідприємств і збільшити заробітні плати працівникам", - зазначив він.

Прем'єр анонсував, що у 2020 році розпочнуться аукціони через Прозорро.Продажі.

Нагадаємо, цього місяця Фонд державного майна України вперше оприлюднив повний перелік всіх об’єктів, що підлягають приватизації. Продаж об’єктів приватизації проходить виключно через аукціони системи ProZorro.Продажі, що об’єднує 45 електронних майданчиків. До середини січня вже заплановано 165 аукціонів.

У переліку міститься 187 пакетів акцій та єдиних майнових комплексів державних підприємств, 139 об'єктів незавершеного будівництва, 46 об'єкти соціально-культурного призначення та 357 позицій окремого майна.

Як повідомляло РБК-Україна, у проекті держбюджету-2020 до другого читання Кабмін збільшив план на надходжень від приватизації з 5 до 12 млрд грн.