ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін передав на приватизацію 530 держпідприємств: список

Новини » Політика     27.12.2019 - 13:07
Кабмін передав на приватизацію 530 держпідприємств: список
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Загальна балансова вартість погоджених на приватизацію активів складає понад 12 млрд гривень

Кабінет міністрів передав на приватизацію 530 державних підприємств. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі.

Гончарук зазначив, що загальна балансова вартість погоджених на приватизацію активів складає понад 12 млрд гривень.

"Це (приватизація, - ред.) дозволить залучити інвестиції в низку держпідприємств і збільшити заробітні плати працівникам", - зазначив він.

Прем'єр анонсував, що у 2020 році розпочнуться аукціони через Прозорро.Продажі.

Нагадаємо, цього місяця Фонд державного майна України вперше оприлюднив повний перелік всіх об’єктів, що підлягають приватизації. Продаж об’єктів приватизації проходить виключно через аукціони системи ProZorro.Продажі, що об’єднує 45 електронних майданчиків. До середини січня вже заплановано 165 аукціонів.

У переліку міститься 187 пакетів акцій та єдиних майнових комплексів державних підприємств, 139 об'єктів незавершеного будівництва, 46 об'єкти соціально-культурного призначення та 357 позицій окремого майна.

Як повідомляло РБК-Україна, у проекті держбюджету-2020 до другого читання Кабмін збільшив план на надходжень від приватизації з 5 до 12 млрд грн.

Кабмін схвалив законопроект про децентралізацію Для України Кабмін Гончарука - це щеплення від корупції, - Карасьов
Новини України приватизацияКабінет Міністрів України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся