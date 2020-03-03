Кабмін передав у державну власність собор у Криму

Кабмін постановив тимчасово передати з комунальної власності АР Крим у державну власність Кафедральний собор святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги в Сімферополі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на постанову Кабміну.

Раніше Міністерство культури України закликало міжнародні організації дати правову оцінку діям російської влади анексованого Криму щодо собору Святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в Сімферополі.

24 липня Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент повідомив, що майно собору ПЦУ в Сімферополі після рішення суду про передачу у користування російського Мінмайна Криму було "розграбовано і разломано".

Як писало РБК-Україна раніше, новий закон "Про оренду державного та комунального майна" набрати чинності 1 лютого 2020 року. У Фонді державного майна зазначили, що, згідно із законом, оренда державного, а також комунального майна буде відбуватися через систему ProZorro.Продажу.

Як повідомляло РБК-Україна, від приватизації державного майна в 2019 році в державний бюджет України надійшло 536,5 млн грн. Таким чином, план приватизації виконано на 3,1%, оскільки в держбюджеті закладені надходження на рівні 17,1 млрд грн.