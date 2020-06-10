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Падіння економіки продовжується: споживання електроенергії не зростає

Новини » Економіка     10.06.2020 - 13:13
Падіння економіки продовжується: споживання електроенергії не зростає
Фото: ЛЕП (Віталій Носач, РБК-Україна)

Послаблення карантину не допомогло економіці України

Протягом першого тижня літа, 1-8 червня, споживання електроенергії в Україні становило 2700 млн·кВт·год. Це на 7,7% менше, ніж 1-8 червня 2019 року (2925 млн·кВт·год).

Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго".

Як зазначається в повідомленні, попри чергові послаблення карантинних заходів у більшості областей України, електроспоживання в ОЕС України не збільшилося.

Середньодобове споживання у робочі дні 1-5 червня впало на 1,4% до 351 млн кВт·год у порівнянні з попереднім тижнем (356 млн кВт·год), це також на 5,5% менше від рівня аналогічного періоду минулого року (371,4 млн кВт·год). На вихідних, 6-8 червня, середнє споживання було на 4,2% нижче, ніж на вихідних минулого тижня - 320 млн кВт·год (проти 334 млн кВт·год).

Нагадаємо, споживання електроенергії в Україні у квітні 2020 року знизилось порівняно квітнем минулого року на 8% до 9028 млн кВт∙год.

За оперативними даними "Укренерго", споживання електроенергії в травні 2020 року становило 10,584 млрд кВт·год, що на 6,2% менше аналогічного показника в травні 2019 року (11,28 млрд кВт·год).

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України ЕлектроенергіяЛиния электропередачВВП
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