Уряд очікує зростання номінального ВВП у 2020 на 500 млрд грн

Номінальний внутрішній валовий продукт України у 2020 році зросте до 4551,7 млрд грн. Про це свідчать розрахунки Міністерства економічного розвитку і торгівлі до проекту закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" (проект №2000), який Кабінет міністрів подав до Верховної ради.

Згідно з прогнозом МЕРТ, у 2019 році номінальний ВВП України становитиме 4014,7 млрд грн. Таким чином, у 2020 році номінальний ВВП зросте на 13,3% або на 537 млрд грн.

У той же час у 2020 році прогнозується прискорення зростання реального ВВП до 3,3%.

Згідно прогнозом, індекс споживчих цін (грудень до грудня) становитиме 6,0%, Індекс цін виробників промислової продукції - 8,4%.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту бюджету, у бюджетних розрахунках враховано варіант 1 сценарію макроекономічного прогнозу МЕРТ, який є найбільш помірним.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук 2 вересня заявив, що економіка України протягом наступних п'яти років зросте на 40%. Як зазначив прем'єр, уряд розраховує на зростання ВВП України не менше 5% у 2020 році і не менше 7% в наступні роки, що в сукупності дасть 40% за п'ять років.

Відзначимо, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2018 році зріс на 3,3% у порівнянні з 2017 роком. За даними Держстату, номінальний ВВП за 2018 рік становив 3558,7 млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну особу - 84190 грн.