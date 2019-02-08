Кабмін очікує на результати перевірок облгазів через донарахування у платіжках

Фото: Володимир Кістіон (facebook.com/volodymyr.kistion)

Кабмін доручив перевірити облгази ще у кінці грудня 2018 року

Кабінет міністрів України очікує результати перевірок облгазів, що здійснюють донарахування у платіжках, найближчим часом. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон у ході години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Разом з тим Кістіон не уточнив, коли саме слід очікувати результатів таких перевірок.

"На підставі депутатських звернень була утворена робоча група… Я думаю, скоро ми отримаємо результати перевірок компаній, які не досить об'єктивно проводять нарахування споживачам", - прокоментував віце-прем'єр.

Нагадаємо, міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що нардепи мають розібратися із прийняттям закону №2260 про зміну порядку встановлення лічильників і вирішити проблему з донарахуваннями населенню за споживання газу. Він підкреслив, що проблема з платіжками за газ виникла саме через прийняття цього закону, який дав простір для маніпуляцій.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку січня анонсувалося, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг проведе позапланові перевірки 20 операторів газорозподільних мереж через завищені тарифи у платіжках за газ.

Додамо, наприкінці грудня 2018 року Кабінет міністрів України доручив НКРЕКП перевірити облгази на дотримання законодавства.