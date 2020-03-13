Кабмін скасовує ліцензування будівельних компаній

Кабінет міністрів України скасовує ліцензування будівельних компаній. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, сьогоднішніми постановами уряд фактично скасовує ліцензування будівельних компаній.

"Воно буде діяти паралельно деякий час, але ліцензування - це так звана "колективна безвідповідальність". Коли ліцензується фірма, ми не розуміємо, хто на ній працює і під що вона була створена. І всі учасники ринку сьогодні знають, що є велика частина фірм, які порожні всередині, отримали ліцензії за формальними ознаками і є можливість з допомогою них проводити неправомірні дії", - зазначив Шмигаль.

Замість ліцензування уряд вводить сертифікацію відповідального виконавця робіт.

"Це буде конкретна людина, який несе майнову та кримінальну відповідальність. Вона сертифікується, наявність такого сертифіката у компанії дає їй можливість займатися будівництвом. Така людина своїм електронним підписом буде брати на себе особисту відповідальність. Це поліпшить якість роботи забудовників", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що найближчими тижнями буде ліквідована Державна архітектурно-будівельна інспекція.