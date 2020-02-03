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Уряд скасував 27 тисяч спецсанкцій проти імпортерів та експортерів

Новини » Економіка     03.02.2020 - 16:27
Уряд скасував 27 тисяч спецсанкцій проти імпортерів та експортерів
Ілюстративне фото (Pixabay)

Рішення прийняте на виконання закону "Про валюту та валютні операції", ухваленого у 2018 році

Кабінет міністрів скасував понад 27 тисяч спеціальних санкцій, застосованих до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Як зазначили в прес-службі, постанова уряду від 4 грудня 2019 року практично реалізує низку заходів, направлених на валютну лібералізацію відповідно до закону України "Про валюту та валютні операції".

Нагадаємо, закон "Про зовнішньоекономічну діяльність" наділяв Мінекономіки повноваженнями накладати санкції за поданнями Державної фіскальної служби і контрольно-ревізійної служби, правоохоронних органів, Антимонопольного комітету України, Нацкомфінпослуг, Нацбанку або за рішенням суду.

Зокрема, за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності щодо суб’єктів ЗЕД України або іноземних суб’єктів господарської діяльності застосовувалися такі спеціальні санкції:

  • накладення штрафів у разі несвоєчасного виконання або невиконання суб’єктами ЗЕД та іноземними суб’єктами господарської діяльності своїх обов’язків, пов’язаних із законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність";
  • застосування до суб’єктів ЗЕД та іноземних суб’єктів господарської діяльності індивідуального режиму ліцензування, що встановлюють певні заборони, обмеження або порядок здійснення ЗЕД;
  • тимчасове зупинення ЗЕД, у випадках проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.

Нагадаємо, закон "Про валюту і валютні операції", який замінив декрет Кабінету міністрів 1993 року про валютний контроль, набрав чинності 7 лютого 2019 року. Нова система валютного регулювання, затверджена постановами Національного банку, передбачає низку послаблень на валютному ринку.

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