Кабмін скасував самоізоляцію для в'їжджаючих з Криму і ОРДЛО: названа умова

Кабінет міністрів України скасував самоізоляцію для людей, які в'їжджають на контрольовану урядом України територію з окупованого Криму і ОРДЛО. Для цього вони повинні будуть отримати негативний тест на коронавірус.

Про це йдеться в

Згідно з постановою:







Нагадаємо, 8 січня в Україні почав діяти жорсткий карантин.

Крім того, на ранок 8 січня в Україні виявлено ще майже 5,7 тисячі нових випадків коронавірусу. При цьому понад 5 тисяч пацієнтів одужали.

Додамо, що під час локдауну в Україні буде працювати громадський транспорт, але з деякими змінами.