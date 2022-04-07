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Уряд скасував надбавки до зарплат міністрів та голів ОДА

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Україна, Четвер 07 квітня 2022 16:25
Уряд скасував надбавки до зарплат міністрів та голів ОДА Фото: уряд скасував надбавки до зарплат чиновників  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів скасував надбавки до зарплати за інтенсивність праці міністрів, їх заступників та голів обласних державних адміністрацій. Обмеження будуть діяти до кінця 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 6 квітня 2022 р. № 406.

Згідно з рішенням, надбавки скасовуються до окремого рішення Кабінету міністрів України, але не раніше 1 січня 2024 року.

Це стосується прем’єр-міністра, першому віце-прем’єр-міністру, віце-прем’єр-міністра, їх перших заступників, заступників, голови та членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Водночас обмеження не поширюються на посадових осіб, які за умовами оплати праці прирівнюються до членів Кабінету міністрів України відповідно до закону

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